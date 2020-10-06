فن ومشاهير

بعد البرتقال.. ساندي تخضع لجلسة تصوير بالرمان.. شاهد

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية ساندي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

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ساندي ظهرت في الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بإطلالة كاجوال أنيقة، وجمعت شعرها لاعلى في تسريحة مميزة.

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الفنانة المصرية ظهرت في الصور وهي تمسك بفاكهة الرمان، وأرفقتها بتعليق طريف، حيث كتبت: "حد بيعرف يقشر البتاعة دي".

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وكانت الفنانة ساندي قد خضعت لجلسة تصوير الشهر الماضي، ظهرت فيها ممسكة ببرتقال في يدها ومرتدية نظارة.

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وعلقت قائلة:"يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقان.. صباحكو فاكهه".

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