بعد البرتقال.. ساندي تخضع لجلسة تصوير بالرمان.. شاهد

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية ساندي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

ساندي

ساندي ظهرت في الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بإطلالة كاجوال أنيقة، وجمعت شعرها لاعلى في تسريحة مميزة.

ساندي

الفنانة المصرية ظهرت في الصور وهي تمسك بفاكهة الرمان، وأرفقتها بتعليق طريف، حيث كتبت: "حد بيعرف يقشر البتاعة دي".

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ساندي

وكانت الفنانة ساندي قد خضعت لجلسة تصوير الشهر الماضي، ظهرت فيها ممسكة ببرتقال في يدها ومرتدية نظارة.

ساندي

وعلقت قائلة:"يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقان.. صباحكو فاكهه".

ساندي