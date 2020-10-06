نجلاء بدر تخضع لتحليل فيروس "كورونا".. وتكشف النتيجة.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية نجلاء بدر لوعكة صحية مؤخرا، حيث عانت من "كحة" شديدة، وهو ما دفعها للقلق حول إصابتها بفيروس "كورونا".

نجلاء خضعت لمسحة فيروس "كورونا"، ونشرت نتيجة التحليل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي جاءت "سلبية".

الفنانة المصرية كتبت: "أول مره اعمل تحليل covid 19 و الحمد لله طلعت سليمة النتيجة negative سالبه".

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وأضافت: "كان عندي كحة ناشفة وبعد التحاليل والاشاعات كلها.. الحمد لله طلعت حساسية صدرية .. خلوا بالكم و ربنا يحفظكم من كل شر".

يذكر أن الفنانة المصرية نجلاء بدر كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسلين هما "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان.