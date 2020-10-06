عانت من العنصرية وهربت لبريطانيا.. معلومات مثيرة عن ريانا بعد الإساءة للمسلمين

رنا صلاح الدين - آثارت النجمة العالمية ريانا غضب المسلمين حول أنحاء العالم، بعد استخدامها الخاطئ لموسيقي أغنية "DOOM" للمطرب الإنجليزي الشهير Coucou Chloe، في عرض أزياء الخاص بها.

وتحتوي تلك الأغنية، على كلمات من الحديث النبوي الذي يتحدث عن قيام الساعة وقتل الرجل لجاره وأخاه وأباه.

وكانت قد طرحت الأغنية التي تأتي بعنوان DOOM عام 2017، واستخدم فيها كلمات من الحديث النبوي، وهو ما آثار غضب المسلمين أنذاك، لتعود نجمة البوب لاستخدام موسيقي المطرب الإنجليزي في حملتها الترويجية الجديدة.

ريانا

وتعد ريانا، أحد أهم نجمات الغناء في العالم، خلال السنوات العشر الماضية، من خلال سلسلة أغاني جعلتها تنافس على الجوائز العالمية.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور الأتية عدد من المعلومات المثيرة للجدل، عن نجمة البوب الأمريكية الشهيرة ريانا:

1- انتهت علاقة ريانا مع رجل الأعمال السعودي حسن جميل، بعد ما يقرب من 3 سنوات على الارتباط بينهما.

2- بعد انفصالها عن حسن جميل، لم تحتاج ريانا إلى وقت طويل من أجل الدخول في علاقة جديدة، حيث التقطت عدة صور لها مع مغني الراب الشهير روكي، بعد 8 سنوات من الانفصال بينهما.

ريانا

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3- تبرعت ريانا بـ 5 ملايين دولار، لجهود مكافحة فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، وتحديدا للأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية للفيروس.

4- تعيش ريانا حاليا في لندن منذ عام 2017، حيث أنها لا تسافر للولايات المتحدة إلا لحضور الأعمال والاجتماعات الرسمية فقط.

5- عانت ريانا خلال عامين من العيش في بريطانيا، من العنصرية بسبب لون بشرتها السمراء.

6- تحلم ريانا بإنجاب ثلاثة أو أربعة أطفال، حتى لو لم تتزوج من أي رجل، حيث أنها تريد توفير الحب لأطفالها المتوقعين في المستقبل، بعيدا عن الأزمات الأسرية.

ريانا

7- ترفض ريانا بشدة حكم الرئيس دونالد ترامب للولايات المتحدة، حيث أنها اتهمته العام الماضي، بأنه مسئول بشكل رئيسي عن الأحداث الأرهابية التي وقعت في أمريكا.

8- تعد ريانا أول سيدة ذو بشرة سمراء، تمتلك خط أزياء من إنتاج، وبإشراف مصمم الأزياء العالمي لويس فويتون.

9- أثارت أعنية "دياموند" الشهيرة، الكثير من الجدل حول حياة ريانا الشخصية، خاصة أنها اعتادت على الارتباط بعدد من الرجال في حياتها الشخصية.