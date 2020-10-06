مي عز الدين تسافر "الغردقة" لهذا السبب

رنا صلاح الدين - تستكمل الفنانة مي عز الدين تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير"، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يتبقى له أسبوع فقط وينتهي تصوير العمل بالكامل.

وعلم موقع "الخليج 365" من مصادر مقربة من الفنانة مي عز الدين إنها من المقرر أن تصور عدد من مشاهد العمل خارج مدينة القاهرة، وبالأخص في مدينة ساحلية.

وأشارت مصادرنا إلى إن فريق عمل المسلسل اختار أكثر من مدينة ساحلية للتصوير داخلها، ووقع الإختيار على كلا من الساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة، ولكن فريق العمل استقر على مدينة الغردقة، حتى يسافرون إليها لتصوير عدد من المشاهد هناك.

مسلسل "خيط حرير" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عز الدين كلا من الفنانين، محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وأحمد خليل، ويوسف عثمان، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج إبراهيم فخر.

وتجسد مي عز الدين في أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تمتلك مجموعة شركات كبيرة في القاهرة ودبي، وتقع في مشاكل خلال الأحداث.