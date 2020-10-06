فيديو| هالة صدقي تقود دراجة بخارية بـ"الشورت"

رنا صلاح الدين - تتفاعل الفنانة هالة صدقي، دائمًا مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وشاركت هالة، جمهورها بفيديو جديد أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية ظهرت من خلاله وهي تقود دراجة بخارية وعلقت عليه قائلة:"صباح الفل مين هيجي يتمرن معايا ويعوم؟".
وحاز الفيديو إعجاب الكثير من متابعيهاوأكدوا انها دائمًا تعطي طاقة إيجابية، حيث جاءت تعليقاتهم: لما بشوفك بتديني طاقة إيجابية وحب للحياة وديما طلتك بهية، احلي روقان اليومين دول، شاطرة".
على جانب آخر عرض للفنانة هالة صدقي، الفترة الماضية مسلسل "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، وهو أولى بطولات الفنانة أمينة خليل المطلقة.
المسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في العمل كل من محمد الشرنوبي وشيرين رضا وهاني عادل ومريم الخشت وعمر السعيد، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
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