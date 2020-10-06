خاص.. وائل جسار يتواجد في مصر الخميس ويقدم هدية للمصريين

رنا صلاح الدين - يسافر الفنان وائل جسار من وطنه لبنان يوم الخميس المقبل متجها إلى مصر، وذلك لإرتباطه بإحياء حفلات غنائية في مدينة القاهرة.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال وائل جسار إنه يعمل على أغنية جديدة يقدمها باللهجة المصرية، ويهديها للشعب المصري، مشيرا إلى إن الأغنية تحمل عنوان "أنا مش مصدق"، ومن المقرر أن يسجلها خلال الفترة المقبلة، وبعد إنتهائه من ذلك سيقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأضاف جسار وأكد إنه يحضر لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "ولا في الأحلام"، الذي سيتعاون خلالها مع المخرج فادي حداد، حيث ينتظر استقرار الأمور وسيبدأ في تصويرها على الفور.

يذكر إن الفنان وائل جسار أطل على جمهوره مؤخرا من خلال فيلم "توأم روحي"، الذي قام ببطولته الفنانين، وائل جسار وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وقدم في العمل 3 أغاني.