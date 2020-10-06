تامر حسني عن فيلم علي ربيع "الخطة العايمة": ضحكنا جامد والناس هتفرح

رنا صلاح الدين - حرص الفنان تامر حسني على حضور العرض الخاص لفيلم "الخط العايمة"، الذي بدأ عرضه في جميع السينمات بداية من أمس الأثنين، وهو الأمر الذي جعل ربيع يحرص على تقديم الشكر للفنان تامر حسني على حضوره العرض، وقام بنشر صورته برفقته هو ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس، وعلق كاتبا: "نورت الدنيا يا نجم العالم.. أبو الجدعنة تامر حسني.. اليوم والفيلم كان جميل بيك يا نجم الأجيال كلها".

ورد عليه تامر حسني وكتب: "يا حبيبي يا علي يا نجم يا كبير مليوون مبروك ليك ولتوتا ولعمرو وغادة ومعتز ونانسي ومليون مبروووك للأستاذة شهد محمد رمزي أول إنتاج ليها.. فعلا كنتوا هايليين وضحكنا جامد جدا.. وكل الناس هتفرح أوي لما يشوفوا الفيلم ربنا معاكم".

تامر حسني وعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن وأوس أوس

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، وذلك لتخطيطه سرقة البنك الذي يعمل به.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، وبسنت صيام، وهشام محمد شرف، ويظهر عدد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، ومن إخراج معتز التونى.