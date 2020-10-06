7 رسائل كوميدية من محمد هنيدي.. احترم مشجعي الأهلي وقصر القامة حرمني من حلمي

رنا صلاح الدين - حل النجم محمد هنيدي، ضيفًا على أولى حلقات برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية المصرية لميس الحديدي، والذي عرض أمس الاثنين عبر شاشة "On".

وتحدث هنيدي في البرنامج عن العديد من الأمور الفنية، وسيطرت روح الفكاهة على الحلقة، خاصة أن هنيدي يمتلك خفة ظل نشاهدها دائمًا في أعماله.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور الآتية أبرز تصريحات محمد هنيدي الكوميدية..

1 - كان نفسي أكون ظابط شرطة لكن عنصر الطول وقف في الموضوع.

2 - ولادى بيقلدونى في الـ"تيك توك" لكن مش بينزلوها، وأكتر حاجة عجبتنى منهم كانت لما عملوا مشهد خالتى نعيمة وحاجات في وش إجرام.

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3 - هربت من مبنى التليفزيون عشان أمثل مع الزعيم عادل إمام.

4 - بحب السينما أكتر من التليفزيون لأن عنصر الوقت في التنفيذ أقل، وهي ليها متعة خاصة.

5 -المخرج يوسف شاهين طمني قالي انت هتبقى فنان بس متبقاش "بياع لبن".

6 - كنت هغرق في النيل قبل كدة أنا ودنيا سمير غانم في فيلم "يانا يا خالتي".. كانت مخاطرة رهيبة وربنا نجانا.

7 - أنا زملكاوي من زمان واللي عايز يشجع الزمالك هينبسط، واحترم اللي يشجع الأهلي.