جيمس بوند يتسبب في إفلاس أكبر شركات صناعة السينما العالمية

رنا صلاح الدين - قررت ثاني أكبر دور العرض السينمائي في العالم "Cineworld"، إغلاق كافة السينمات التابعة لها، وهو ما يعد خسارة قاسية لصناعة السينما العالمية.

وتعد دور عرض "Cineworld"، ثاني أكبر شركة متخصصة في مجال السينما في الولايات المتحدة بعد مجموعة "AMC".

وكشفت صحيفة "هوليود ريبورت" الأمريكية، أنه من الأسباب الرئيسية لغلق دور العرض حاليا، هو تأجيل طرح فيلم "No Time to Die" لأبريل 2021.

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وأوضحت أن تأجيل فيلم "لا وقت للموت"، بعدما كان من المقرر طرحه في نوفمبر المقبل، وبالتالي لن يكون هناك عمل ضخم يمكن طرحه الفترة القادمة لتعويض خسارة دور العرض.

ويعد هذا التأجيل هو الرابع على التوالي، لضمان عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم، والتي تعاني في الفترة الحالية، من غلق بعضها بسبب جائحة كورونا.

وقالت الشركتان والمنتجان مايكل جي، ويلسون وباربرا بروكلي إن فيلم بوند الجديد تأجل عرضه "كي يشاهده جمهور دور العرض في جميع أنحاء العالم".