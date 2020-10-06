بملابس الجيش.. حمو بيكا يحتفل بانتصار 6 أكتوبر.. شاهد

رنا صلاح الدين - شارك مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا جمهوره بصورة قديمة له، احتفالا بانتصار 6 أكتوبر.

مطرب المهرجانات ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وهو مرتدي ملابس الجيش، ويحمل سلاحا.

بيكا أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "تهنئة من القلب لكل قادة وضباط وجنود القوات المسلحه بحلول ذكرى حرب اكتوبر المجيدة.. حفظ الله مصر قيادةً وشعباً وحفظ جيشنا خير أجناد الأرض".

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وكان حمو بيكا قد أثار مؤخرا سخرية جمهوره، بعدما نشر مقطع فيديو له، داخل إحدى عيادات التجميل والاعتناء بالبشرة.

حمو بيكا ظهر في مقطع الفيديو، الذي نشره عبر حسابه على تطبيق TikTok، وهو يخضع لجلسة إزالة شعر بوجهه، خاصة منطقة الأنف، باستخدام الشمع.

مطرب المهرجانات ظهر بخفة ظل شديدة، وهو يخاطب المسئول عن الجلسة بأن الشمع ساخن ويلسعه.