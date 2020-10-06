بالفيديو.. ماجد المصري يثير الجدل بنظرة اشمئزاز لـ جوهرة

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفل زفاف رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أقيم الأيام القليلة الماضية بحضور عددًا من نجوم الفن، وكان أبرزهم النجم عمرو دياب ومحمد رمضان واللبناني راغب علامة.

وظهر في مقطع الفيديو العروسان يلتقطان صور تذكارية مع النجم محمد رمضان وماجد المصري، ولكن تفاجئ البعض من تصرف ماجد المصري، عندما حضرت الراقصة الروسية جوهرة كي تتصور ، حيث نظر لها نظرة اشمئزاز وابتعد ورفض التقاط الصورة.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:" عنلا تعابير وجهه، مدري حسّيت كانه قرفان منها"، وغيرها من التعليقات.

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على جانب آخر يعرض للفنان ماجد المصري أولى حلقات مسلسله الجديد "الوجه الآخر" عبر قناة سي بي سي.

"الوجه الآخر" هو ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، الذي ضم مجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.