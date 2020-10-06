بالفيديو| ميس حمدان تغني بالخليجي وتطرح أغنيتها الجديدة "صح صح"

رنا صلاح الدين - طرحت المطربة الأردنية ميس حمدان، أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية، تحت عنوان "صح صح"، عبر قناة "فري ميوزك" لماكلها المنتج نصر محروس بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
أغنية "اصحى صح صح يا غبى" من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.
وتقول كلماتها:" اصحي صحصح يا غبي انا مادري ويش تبي ضاع عمري فالسوالف والمشاكل والحكي.. اصحي صحصح يا غبي انا مادري ويش تبي ضاع عمري فالسوالف والمشاكل والحكي".
وقالت ميس، خلال لقائها مع برنامج "the insider بالعربي"، إن الأغنية تعود بها بعد غياب 5 أعوام عن الأغنية الخليجية.
وأضافت أن أغنية "اصحى صحصح يا غبي"، هي عبارة توبيخ، مؤكدة:"توبيخ مختلفة عن زمان، هي جملة طبيعية وحقيقية وكل البنات في الوطن العربي يستخدمونها يوم ما يكون في نار قايدة في قلوبنا".
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