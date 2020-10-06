على طريقة التشامبيونزليج.. استمع لموسيقى الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إنتاج هوية صوتية لبطولاتها تمزج بين الموسيقى العالمية والشرقية وموسيقى التحدي والتحفيز، وذلك بالتعاون مع شركة وارنر تشابل لتوزيع وإنتاج ونشر الموسيقى.



الخطوة الإماراتية تأتي تماشيا مع أبرز الممارسات في الدوريات العالمية، وهي الأولى في أي مسابقة كروية في الوطن العربي.

وتستعد الكرة الإماراتية للعودة مرة أخرى بعد توقف عدة أشهر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث ينطلق كأس الخليج العربي الخميس المقبل، بينما يبدأ الموسم الجديد من الدوري 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

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وحسب بيان للرابطة، فإنه من المقرر أن تتردد الموسيقى في جميع مسابقات المحترفين، حيث سيتمكن المتابعون من الاستماع إلى الموسيقى الجديدة خلال دخول اللاعبين واصطفافهم في أرض الملعب قبل بداية المباريات، وستصاحب أيضًا المحتوى المرئي الخاص بالرابطة في البث التلفزيوني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الرابطة إنها حرصت في إنتاج الهوية الصوتية على أن تعبر الموسيقى الجديدة عن أجواء البطولات وتتماشى مع طبيعة المنافسات، حيث تتميز بأجواء تحفيزية وأصوات نابعة من روح الموسيقى العالمية والموسيقى الشرقية ممزوجة بموسيقى التحدي والقوة والرياضة.

وتعتبر شركة وارنر تشابل لتوزيع وإنتاج ونشر الموسيقى، التي تتخذ من لوس أنجلوس، بكاليفورنيا مقرًا لها، إحدى الشركات الرائدة في عالم الموسيقى في العالم، ومن أهم مزودي الموسيقى للأفلام العالمية، ويحتوي أرشيفها على أكثر من مليون مقطوعة موسيقية و65,000 ملحن ولها فروع في أكثر من 40 دولة.