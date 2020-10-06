سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية (السوداء) بنحو 50 ليرة، بينما بقي السعر مستقرا لدى البنوك ومكاتب الصرافة.

ويشهد الدولار ارتفاعا مستمرا في لبنان منذ إعلان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة.

وتواجه البنوك في لبنان أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث هبطت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، ما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون.

السوق السوداء

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 8600 و8650 ليرة للشراء، و8700 و8750 ليرة للبيع للدولار الواحد، حسب المناطق والطلب.

وكان النظام المصرفي اللبناني قد أصيب بالشلل منذ العام الماضي بسبب أزمة سيولة ما أدى إلى عجز البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.

وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.

رفع الدعم

والإثنين، رفضت نقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام في لبنان، رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في قرار بدأ العمل عليه بين الحكومة ومصرف لبنان.

وحذرت النقابات من أن هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل حاد، ستكون الشرارة لإشعال البلاد، وأعلنوا عن تحرك شعبي يحدد موعده لاحقا.

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وتعقد في لبنان اجتماعات بين مسؤولين ومصرف لبنان لبحث كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.

1.8 مليار دولار

وتشير البيانات إلى أن الاحتياطي المتوفر لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ فقط نحو مليار و800 مليون دولار، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو 600 مليون دولار.

ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية.

وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى إلى مزيد من المعاناة وربما يؤجج التوتر.



وجاء انفجار بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي ليعمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان ،وهي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.