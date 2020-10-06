"الجونة السينمائي" يبدأ في استقبال طلبات الاعتماد الصحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المكتب الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، عن بدء استقباله لطلبات الحصول على الاعتماد الصحفي للدورة الرابعة للمهرجان.

يتم استقبال طلبات الاعتماد من من الصحفيين والمصورين ومراسلي التليفزيون وأطقم ومراسلي الإذاعة ومراسلي الإنترنت ومراسلي وكالات الأنباء، فضلا عن وكلاء العلاقات العامة للأفلام التي يتم عرضها في المهرجان.

وفي بيان صحفي، كشف المهرجان أن على مدار دوراته الثلاث الأولى، استقبل أكثر من 2800 مقال وتغطية صحفية، وأكثر من 3.3 مليار مشاركة عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي. استقطبت الدورة الثالثة من المهرجان مشاركة 720 مخرجا عالميا، ومشتر، وموزع، ووكيلا للمبيعات، و700 ممثل إعلامي محلي وإقليمي ودولي معتمد.

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما. كما يعمل على ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.