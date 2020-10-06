خضع لجراحة..تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عبده داغر‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الموسيقار العالمي وعازف الكمان عبده داغر للعلاج وفترة النقاهة حاليا بمنزله، بعد إجراء عملية جراحية بإحدى المستشفيات، عقب سقوطه بالمنزل.

الفنان وعازف الكمان السوداني الشفيعي شيخ أدريس "المقرب من الفنان عبده داغر" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "الفنان الكبير حالته الصحية حاليا جيدة، إذ عاد إلى منزله عقب الجراحة التي خضع لها من أيام، بعد سقوطه بالمنزل وأصابته بكسر في القدم".

الموسيقار عبده داغر يعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد “صوليست”حتى عام 1972 ، وحصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية .

وقام داغر بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، اختانون، الريشة والكمان، ومصر .