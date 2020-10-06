محمد رمضان يكشف عن صور جديدة مع ابنته "كنز"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

نشر النجم محمد رمضان عبر حسابه الخاص على انستجرام، صورا تجمعه بابنته "كنز"، ظهرت فيها عفوية وهي تلعب في المنزل

وظهر في صور أخرى وهو يحملها على كتفيه، ويداعبها.

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي تغزل في جمالها، ووجه الشبه الذي يجمعهما.

محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل "موسى" الذي يعود به للمنافسة في سباق رمضان، وطرح مؤخرا أغنية "يا حبيبي" بالمشاركة مع ميتري جيمس