محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
نشر النجم محمد رمضان عبر حسابه الخاص على انستجرام، صورا تجمعه بابنته "كنز"، ظهرت فيها عفوية وهي تلعب في المنزل
وظهر في صور أخرى وهو يحملها على كتفيه، ويداعبها.
وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي تغزل في جمالها، ووجه الشبه الذي يجمعهما.
محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل "موسى" الذي يعود به للمنافسة في سباق رمضان، وطرح مؤخرا أغنية "يا حبيبي" بالمشاركة مع ميتري جيمس
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف عن صور جديدة مع ابنته "كنز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.