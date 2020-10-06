لانا ديل راي ترتدي كمامة تعرضها لموجة من الانتقادات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:40 مساءً - تعرضت النجمة العالمية لانا ديل راي لموجة انتقادات حادة، على إثر ظهورها مرتدية كمامة شفافة من الشبك، غير مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة في مواجهة فيروس كورونا المنتشر عالمياً.

وفي التفاصيل، نشرت المغنية لانا ديل لجمهورها ومتابعيها، عبر حسابها في إنستقرام، مقطع فيديو وصوراً لها وهي تتحضر لتوقيع كتابها في الشعر "Violet Bent Backwards Over the Grass"، الذي أطلقته مؤخراً، وهي ترتدي كمامة من الشبك، فيها الكثير من الفراغات، واعتبر الكثيرون أن هذه الكمامة تعرضها نفسها والآخرين إلى خطر الإصابة بالفيروس؛ لأنها لا تشبه الكمامات الطبية التي تمنع انتقال النفس من شخص إلى آخر.

View this post on Instagram A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Oct 2, 2020 at 3:35pm PDT

وكانت ديل راي قد ألغت جولتها الغنائية الأوروبية في شهر شباط/ فبراير المنصرم؛ وذلك بسبب وعكة صحية تسببت بفقدان صوتها تماماً، ونصحها الأطباء بأخذ أربعة أسابيع إجازة؛ من أجل الراحة التامة.

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