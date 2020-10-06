شاهد بالفيديو: اعترافات ريتا حايك نجمة مسلسل "من الآخر" 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:40 مساءً - اعترفت الممثلة اللبنانية ريتا حايك نجمة غلاف "الخليج 365" لعدد 2065 بعدة أمور في كواليس تصوير الغلاف.

رأت ريتا أن مسلسل "من الآخر" سيحمل الكثير من التحديات فيما يتعلق بشخصسية "ياسمين" سيلاحظها ويكتشفها الجمهور مع مرور الحلقات.

أركز على الايجابيات

وعن تحصين نفسها من الشائعات والمهاترات التي تحصل على الساحة الفنية قالت: "لا أعطي اهتماماً للأمور السلبية، وأركز على الأمور الايجابية". كما أنزعج ممن يدخل الى حياتي الخاصة، فهناك أشياء معينة أشاركها مع جمهوري وأكثر من ذلك لا أحب لأحد أن يغوص بتفاصيل لا يجب عليه معرفتها.

من يشبه ابنك جورج أكثر أنت أم والده؟

والده 100 في المئة ولا يشبهني أبداً (تضحك).

أحترم جدية معتصم النهار

من الآخر ما الذي تقولينه لـ معتصم النهار: أحترم جديته بالشغل وتحضيره قبل أن يأتي الى العمل، فاحترامه لهذه المهنة سيوصله الى أماكن جميلة.

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من الآخر لـ سينتيا صموئيل: "أحب عصبيتها وعفويتها، فهناك صداقة ستبقى لما بعد مسلسل "من الآخر".

وعن ظهورها بلا مكياج في الكثير من مشاهدها التمثيلية اشارت إلى أن " لا مشكلة لديها بظهورها من دون مكياج، وفي مسلسل "من الآخر" هناك الكثير من المشاهد تطلّ بها بلا مكياج وفي فيلم قضية 23 ظهرت بلا مكياج أيضاً، وفي الفيلم الذي صورته بايطاليا أيضاً ظهرت من دون مكياج".

لا مشكلة أن أظهر بلا مكياج

وتابعت: "أشعر ان ذلك يكون حقيقياً أكثر عندما أظهر بلا مكياج في المكياج التي تتطلب ذلك، وبالنهاية أنا ممثلة ولا أقوم بجلسة تصوير.

ما الذي نجده في حقيبة مكياجك: ماسكرا وأحمر شفاه.

عطرك المفضل: "ديور".

وختمت ريتا قائلة: "هذا أول غلاف لي مع "الخليج 365"، متحمسة له وأتى في أجمل وقت على أمل أن يكون وجهي خيراً عليكم".

وكانت ريتا تحدثت عن الكثير من الأمور خلال لقائها مع "الخليج 365" وتطرقنا معها الى حياتها الخاصة وكيف تعرفت الى زوجها وغيرها من الأمور، لقراءة المزيد أضغط هنا.

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