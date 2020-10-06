نجلاء بدر تكشف حقيقة اصابتها بفيروس كورونا

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لتحليل فيروس كورونا الخاص بها ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

واعلنت عن سلبية التحليل الخاص بها حيث علقت قائلة : "أول مرة اعمل تحليل covid 19 و الحمد لله طلعت سليمة النتيجة negative سالبه كان عندي كحة ناشفة و بعد التحاليل و الاشاعات كلهاالحمد لله طلعت

حساسية صدرية خلوا بالكم و ربنا يحفظكم من كل شر" ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام الصحة والعافية.

ويشار إلى أن أخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل "البرنس" الذي خاض السباق الرمضاني لهذا العام ، وتدور احداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس،

حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع ، بطولة نور ، احمد زاهر ، روجينا ، ادوارد ، نجلاء بدر ، محمد علاء ، دنيا ، احمد داش ، محمد مهران ، ريم سامي ، سلوى عثمان ، صفاء الطوخي ، رحاب الجمل ، احمد فهيم ،محمد جمعة وبدرية طلبة ، اخراج وتاليف محمد سامي .