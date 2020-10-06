في أقل من 24 ساعة .. حسين الجسمي يتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية "جبار"

سجل الفنان حسين الجسمي بأغنية "جبار"، أكثر من 500 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من أشعار نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان:حسين الجسمي ، توزيع:

زيد عادل، ويقول مطلعها "يا عين هلّي الدمع واطفي لهب نار عاشق ضــناه الشـوق لاجلك ولـيــفي آهـــــات قلبي تنسمع سر واجــهـار وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي البين جار وهجر الاحباب جبّار والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـيفي".

يذكر ان آخر إصدارات الجسمي الغنائية كانت من خلال أغنية "بالبنط العريض" التي حققت نجاح جماهيري ضخم، وتصدرت محركات البحث المختلفة فور صدرها، وسجلت أكثر من 170 مليون مشاهدة، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع :توما.