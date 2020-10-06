سامح حسين يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات اكتوبر

هنئا الفنان سامح حسين الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشر حسين صورة للاحتفال وعلق قائلا:" كل سنه ومصر فى نصر يااااارب" ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لمصر دوام السلام والامن والأمان.
ويشار إلى أن أخر اعمال الفنان سامح حسين مسرحية "المتفائل"، مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب
مسرحية "المتفائل" بطولة: وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
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