برومو مسلسل "ماوراء الطبيعة" يحقق أكثر من 800 ألف مشاهدة مشاهدة

سجل البرومو التشويقي للفيلم المنتظر " ماوراء الطبيعة"، أكثر من 800 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر بطل العمل الفنان أحمد أمين البرومو على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ليعلن من

خلاله موعد عرض المسلسل بتاريخ 5 نوفمبر على إحدى المنصات الترفيهية العالمية.

اقرأ أيضاً..فيديو .. موعد عرض المسلسل التوشيقي "ما وراء الطبيعة"

مسلسل "ماوراء الطبيعة" مستوحى من سلسلة الروايات التي تحملنفس الإسم للكاتب

الراحل أحمد خالد توفيق، من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال و آية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة إخراج :عمرو سلامة وماجد الأنصاري، والذي سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الترفيهية العالمية كأول عمل درامي مصري عليها.

اقرأ أيضاً..سيعرض في 190 دولة حول العالم.. لقطات من مسلسل ما وراء الطبيعة

Advertisements

شاهد البرومو من هنا