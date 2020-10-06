برومو مسلسل "ماوراء الطبيعة" يحقق أكثر من 800 ألف مشاهدة مشاهدة

سجل البرومو التشويقي للفيلم المنتظر " ماوراء الطبيعة"، أكثر من 800 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
نشر بطل العمل الفنان أحمد أمين البرومو على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ليعلن منخلاله موعد عرض المسلسل بتاريخ 5 نوفمبر على إحدى المنصات الترفيهية العالمية.
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مسلسل "ماوراء الطبيعة" مستوحى من سلسلة الروايات التي تحملنفس الإسم للكاتب
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