روج الفنان محمد الكيلاني لمسلسل "الانسة فرح2 "، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشر الكيلاني صورة تجمعة بالفنان أحمد مجدي من كواليس العمل، وعلق قائلا: "شادي وطارق الأنسة فرح 2 قرب اوي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق. 2 قرب اوي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق. والجدير بالذكر أن مسلسل "الانسة فرح " تدور احداثه حول فرح حيث تعمل Advertisements فرح جرسونة في إحدى الفنادق، تتعرض لحادث سيغير حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، مما يجعل فارق السن بينهما صغير، بطولة فرح جرسونة في إحدى الفنادق، تتعرض لحادث سيغير حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، مما يجعل فارق السن بينهما صغير، بطولة رانيا يوسف ، أسماء أبواليزيد، نبيل نور الدين هبة عبد الغني وجيلان علاء، تاليف محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي.

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كانت هذه تفاصيل خبر من كواليس مسلسل "الأنسة فرح" محمد الكيلاني يروج للجزء الثاني من المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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