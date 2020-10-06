فيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة يشارك في مهرجان كان للأفلام المستقلة

أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن دخول فيلمها "بالصدفة" في قائمة أعمال مهرجان كان السينمائي للأفلام المستقلة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت كارول البوستر الدعائي للفيلم، وعلقتعليه قائلة:" فيلم بالصدفة اللبناني انتقل الى نصف نهائيات مهرجان كان للأفلام المستقلة".
الفيلم من بطولة "كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري، سامي حمدان،دوري جورج"، تم عرضه خلال العام الماضي، ومن تأليف:كلوديا مارشيليان، إخراج:باسم ركيستو.
يذكر ان كارول تستعد لطرح أحدث أغنياتها "شكراً"، وذلك بعد نجاح أغنيتها "Bon Voyage"، التي طرحتها خلال مايو الماضي وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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