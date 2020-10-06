تزامناً مع احتفالات أكتوبر اسر ياسين يحي ذكرى وفاة جده اللواء فؤاد ياسين

احيا الفنان اسر ياسين ذكرى وفاة جده اللواء فؤاد ياسين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشر آسر صورة له برفقة جده وعلق قائلا :" الف رحمة ونور يا جدي الحبيب اللواء اركان حرب فؤاد ياسين رئيس عمليات حرس الحدود اثتاء حرب الكرامة تحية لكل جنودنا البواسل وعائلاتهم وابنائهم لما يقدمونه من دماء لحفظ سلامنا ووطننا " ، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعيين الله ان يحفظ مصر وأبنائها. حرب الكرامة تحية لكل جنودنا البواسل وعائلاتهم وابنائهم لما يقدمونه من دماء لحفظ سلامنا ووطننا " ، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعيين الله ان يحفظ مصر وأبنائها. والجدير بالذكر ان أخر أعمال الفنان أسر ياسين Advertisements فيلم "صاحب المقام" ، وتدور احداث الفيلم حول يحيى حيث يعيش يحيى في عالم من الثروة واللا مبالاة. فيلم "صاحب المقام" ، وتدور احداث الفيلم حول يحيى حيث يعيش يحيى في عالم من الثروة واللا مبالاة. وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح ، بطولة يسرا ، امينة خليل وبيومي فؤاد ، اخراج محمد العدل وانتاج محمد السبكي.

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