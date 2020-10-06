أعرب الشاعر تامر حسين عن فخره بانتصار 6 أكتوبر العظيم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب تامر عن يوم الانتصار قائلًا:"٦ أكتوبر، يوم العزة ويوم النصر حايفضل محفور فى قلوبنا، وحانحكى لأجيال ورا أجيال قصة الإنجاز اللى عملوا أبطالنا البواسل وشُهداءنا عشان مصر تعيش فى أمان وسلام وف عزة. الإنجاز اللى عملوا أبطالنا البواسل وشُهداءنا عشان مصر تعيش فى أمان وسلام وف عزة. تحيا مصر تحياوعيونها تملى صاحيه وعيونها فى كُل ناحية وفى مليون اتجاه تحيا مصر حُرة تحيا ألف Advertisements مرةتحيا مهما يجرىّ لنهاية الحياة". مرةتحيا مهما يجرىّ لنهاية الحياة". وحرص متابعيه على تهنئة الشعب المصري بالانتصار متمنين لمصر دوام السلام والأمان. يذكر أن أحدث أعمال تامر الكتابية، كانت مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "أماكن السهر"، والتي حصدت أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولحنها :عزيز الشافعي، والتوزيع لــ أسامة الهندي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسين: يوم 6 أكتوبر هايفضل محفور في قلوبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.