صورة.. فتحي عبدالوهاب يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الفنان فتحي عبدالوهاب الشعب المصري بذكرى نصر اكتوبر المجيد ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" . ونشر عبدالوهاب صورة للجيش المصري وعلق قائلا :" وتعيشي دائما منصورة ورايتك عالية 1973 " ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لمصر دوام الامن والامان والسلام . ، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لمصر دوام الامن والامان والسلام . ويذكر ان اخر اعمال الفنان فتحي عبدالوهاب فيلم "لص بغداد" ، حيث تدور احداث الفيلم في جو من التشويق والإثارة حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة الاسكندر الاكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة ، بطولة محمد امام ، ياسمين رئيس ، محمد عبدالرحمن واحمد العوضي ، اخراج احمد خالد موسى وانتاج شركة سينرجي . جو من التشويق والإثارة حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة الاسكندر الاكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة ، بطولة محمد امام ، ياسمين رئيس ، محمد عبدالرحمن واحمد العوضي ، اخراج احمد خالد موسى وانتاج شركة سينرجي .

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