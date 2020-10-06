نفاد التذكرة الأعلى سعر من حفل أنغام في القاهرة

تم نفاد بيع التذكرة الأغلى VIPمن حفل الفنانة أنغام، المقرر إقامته يوم الجمعة القادم بمسرح المنارة بالقاهرة، وذلك بعد أسابيع من طرحها للبيع.
سيقام الحفل على مسرح المنارة المفتوح، وسيفتح أمام الحضور في تمام الساعة الـ 6 مساءً، وعلى حضور الحفل الدخولإلى المسرح بالملابس الرسمية.
يذكر ان الحفل ، هو أول لقاء جماهيري لأنغام مع محبيها، بعد توقف الأنشطة الفنية لها لمدة تزيد عن 6 أشهر بسبب كورونا، حيث قدمت هلال سبتمبر الماضي حفل
يذكر أن آخر إصدارات أنغام الغنائية كانت من خلال كليب "بحبك وبرتاحلك"، الذي تم طرحه في أغسطس الماضي، وبلغ أكثر من مليون و 800 الف مشاهدة، من كلمات:صابر كمال، ألحان:إيهاب عبد الواحد، توزيع: تميم، والكليب من إخراج:عادل جمال.
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