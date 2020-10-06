كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - منذ ساعة واحدة باريرا يحسم مباراة بطريقة غريبة حسم داني باريرا مباراة فريقه هارتفورد أثليتيك أمام فيلادلفيا يونيون 2، في الدرجة الثانية من الدوري الأميركي لكرة القدم، بطريقة غريبة وغير متوقعة، فمع دخول المباراة الدقيقة الأخيرة، وبينما النتيجة تشير للتعادل 2-2، مد باريرا قدمه بطريقة خلفية، ليصد ركلة المرمى التي نفذها حارس فيلادلفيا يونيون 2 بيده، وترتد الكرة لمرمى الحارس وسط فجأة الجميع. Advertisements حسم باريرا، نتيجة اللقاء لفريقه، ليصبح بطل لقطة الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن وكالات أنباء عالمية تحدثت عن الهدف الغريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. باريرا يحسم مباراة بطريقة غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.