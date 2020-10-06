تراند اليوم : الداهية ” راغب علامة ” بيرقص جوهرة علي الطبلة و الرق – اتفرج

نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”.

وظهرت جوهرة وهي ترقص في إحدى الحفلات برفقة الفنان راغب علامة.

وطرح الفنان راغب علامة أغنية جديدة بعنوان “انتوا أملنا” للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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ويهاجم راغب علامة الحكومة اللبنانية وتحديدًا حسان دياب الذي طالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات وانفجار بيروت.

وكتب راغب علامة وقتها أن “حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد”.