تراند اليوم : بالفيديو : أحمد فهمي أول فنان مصري يخضع لتجربة لقاح كورونا

خضع الفنان أحمد فهمي للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن حملة وزارة الصحة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

نشر فهمي عبر حسابه على Instagram، فيديو يوثق خضوعه لتجربة اللقاح، وعلق كاتبا: “فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها.. لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية.. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك”.

على صعيد آخر، كانت المطربة الإماراتية أحلام قد خضعت قبل أيام للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

نشرت أحلام عبر حسابها على Twitter فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: “إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر.