تراند اليوم : لسة مغرية.. فيفي عبده بملابس شفافة في وضع مثير من غرفة نومها – اتفرج

أطلت الراقصة المصرية الذي يعرف عنها باثارة الجدل فيفي عبده، في صورة جديدة نشرتها من خلال حسابها على “إنستغرام”، الأمر الذي كان سبب في انتقادها من قبل الجمهور بعد أن ظهرت بملابس فاضحة من داخل غرفة نومها، تتعمد بذلك التعري من اجل جذب انتباه متابعيها.

وظهرت الفنانة عبده وهي ترتدي فستان أسود اللون جرئ كشف الصدر بشكل كامل، متخذة وضعية مثيرة على المقعد وعرت ساقيها.

وعلقت فيفي على صورتها قائلة:”يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبكو اوي وحشتوني”.

وكانت قد ظهرت “فيفي” في مقطع بثته من خلال حسابها على موقع تبادل الصور على”انستغرام” ورصدته “تركيا الآن” وهي ترتدي فستان يكشف جسدها بشكل تام من جهة الصدر ويفصل باقي جسده.