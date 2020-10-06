تراند اليوم : الداعية الحنين ” معز مسعود ” يروي قصته مع المتشددين بالجيتار – اتفرج

روى الداعية والباحث معز مسعود موقفا حدث قبل سنوات معه يكشف مدى الإرهاب الديني الذي يعانيه المجتمع.

وعبر حسابه على Instagram، نشر معز مسعود صورته بالجيتار وتحدث عن الواقعة معربا عن ندمه على ضياع سنوات من عمره في التعامل والخضوع لمن يحملون أفكارا متحجرة ومغلوطة مثلما حدث عندما لحن أغنية برنامجه التي غناها الفنان محمود العسيلي عام 2007 ونصحه الكثيرون منهم أن يستعين باسم مستعار بدلا من اسمه مضيفا “ايه الإرهاب الديني المعنوي اللي بتعيّشونا فيه ده! والأمثلة كتير لسه بس استنوا عليا!”.

كانت في الأيام الأخيرة، قد انتشرت شائعات تؤكد وجود علاقة عاطفية بين حلا شيحة والباحث الإسلامي معز مسعود، وزاد من حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، تعليق حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود.

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ظهر في الصورة مسعود يجلس على الأرض ويعزف جيتار، وكتب تعليقا: “شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت”، علقت حلا الصورة لتسأله من التقطتها ليرد عليها أنه “شخص مميز جدا”.

يذكر أن حلا شيحة في يوليو الماضي حذفت فيديوهاتها من تطبيق TikTok، واكتفت بفيديو واحد لها تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير وعلقت عليه “الصمت أحسن كتير من الكلام”.