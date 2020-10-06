تراند اليوم : فيديو – ميرفت امين تدخل في حالة اكتئاب بعد رحيل رجاء الجداوى شويكار

كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب عدم حضور كل من عادل إمام وسمير غانم وميرفت أمين حفل زفاف شقيقها أمير شاهين والذي اقيم يوم الجمعة الماضى.

وقالت إلهام فى لقاء ببرنامج “Trending”، إن سر عدم حضو الفنان عادل إمام هو عدم وصول دعوة له حيث خشيت عليه من الإرهاق والتعب والزحام حيث كان يحرص الحضور على التقاط الصور معه.

وأضافت: “ان الفنانة ميرفت امين لم تحضر حفل الزفاف بسبب حزنها على رحيل كل من الفنانة رجاء الجداوى والفنانة شويكار وهو ما دفعها لعدم حضور اى مناسبة طوال الفترة الماضية.

وأما عن سر غياب سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز أوضحت الهام ان الفنان سمير غانم اجرى عملية جراحية منذ ايام قليلة وهو ما منعه من الحضور وزوجته دلال عبد العزيز.

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والحفل أقيم بحضور فنى كبير منهم محمد منير، هانى سلامة، كارول سماحة، ولبلبة، وسلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين، على عروسته منة جاب الله، وغلبت عليها تعبيرات الفرح والأبتهاج بهذه المناسبة، لتحتضن شقيقها بعد إتمام عقد قرانه وقبيل بدء أولى فقرات الحفل.