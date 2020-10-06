تراند اليوم : حلاوتك بالعجلة .. هالة صدقى بتتدلع في الساحل الشمالي – اتفرج

نشرت الفنانة هالة صدقى فيديو جديد لها من الساحل الشمالي وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي تقود الدراجة على الطريق في الساحل الشمالي.

وعلقت هالة صدقى على الفيديو قائلة : “صباح الفل مين هيجي يتمرن معايا ويعوم”.

وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

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وقالت هالة صدقى، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على “الخلفة”، مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.