بالفيديو.. ليلى أحمد زاهر تكشف عن موهبتها في الغناء لأول مرة

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية الشابة ليلى أحمد زاهر عن تمتعها بموهبة ثانية، غلى جانب موهبتها في التمثيل.
الفنانة الشابة فاجأت جمهورها، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، بتمتعها بصوت جميل، وقامت بالغناء لفيروز أغنية "صباح ومسا".
ليلى أعادت نشر المقطع الذي غنت به، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وطلبت رأي جمهورها، بقولها: "ليلى_زاهر ومفاجأة لكل الناس الحلوه ايه رايكم يهمني جدا جدا #صاحبة_السعادة".
يذكر أن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر قد شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلالن والفنانة مي عمر، والفنانة نجلاء بدر، والفنان أحمد صلاح حسني، والفنانة إنعام سالوسة.
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