بعد "الطبطبة".. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته "جبار"

رنا صلاح الدين - طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة تحت عنوان "جبار"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويقول مطلع الأغنية:"يا عين هلّي الدمع واطفي لهب نار عاشق ضــناه الشـوق لاجلك ولـيــفي.. آهـــــات قلبي تنسمع سر واجــهـار وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي.. البين جار وهجر الاحباب جبّار والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـــيفي

الأغنية من أشعار نهيان بن زايد آل نهيان، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر: م.جاسم محمد، وتريّات: أحمد فرحات، إيقاعات سمير القطان.

Advertisements

على جانب آخر يواصل النجم حسين الجسمي، نجاحه بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "بالبنط العريض"، واستطاعت أن تحقق نجاحًا ساحقًا وأصبح يرددها الكثير ويرقص عليها بعض النجوم.

"بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.