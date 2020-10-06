بداية من السبت "طاقة حب" أحمد حاتم وهنا الزاهد على "الحياة"

رنا صلاح الدين - تبدأ قناة الحياة في عرض مسلسل "طاقة حب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد، وذلك بداية من يوم السبت المقبل، وهذا يعد العرض الأول للعمل عبر القنوات المفتوحة، حيث سبق وعرض مشفر عبر إحدى القنوات والمنصات الرقمية.

مسلسل "طاقة حب" ينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، والعمل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك فى بطولته إلى جوار أحمد حاتم ويسرا اللوزي كلا من الفنانين، أنوشكا، وأحمد صفوت، وسامح الصريطى، ورشا مهدى، وجيهان خليل، وأحمد فؤاد سليم، وشيرين، ومحمود حجازى، وهاجر الشرنوبى، وباسل الزارو، وسامى مغاورى، ومحمد العمروسى.

"طاقة حب" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى حول صديقات العمر "لمى" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة، ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلن للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي .