بالفيديو.. ليلى علوي: لقيت الطبطبة

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة المصرية ليلى علوي عن إعجابها الشديد بأغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ليلى قالت، في تسجيل صوتي لبرنامج "Et بالعربي": "بعشقها، وأنا في رأيي إنها التوب السنة دي، وانا بحب الجسمي جدا".

وبسؤالها عما إذا كانت وجدت "الطبطبة" في حياتها أم لا، قالت: "الحمد لله لقيت الطبطبة بس أكيد أنا بطبطب أكتر".

وأغنية "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين وغناء الفنان حسين الجسمي"، وقد حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على موقع "اليوتيوب".