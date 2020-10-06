ريهام سعيد تتعرض لمكيدة لاستغلال اسمها وصورها.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرضها لمكيدة من إحدى الشركات لاستغلال اسمها وصورها.

الإعلامية المصرية نشرت "بوست" دعائي لهذه الشركة، والتي روّجت لنفسها باستخدام صورها، وأكدت أن هذه الشركة كاذبة.

ريهام كشفت تفاصيل ما حدث، بقوله: "هذه الشركه كاذبه لم يتم التعاقد معهم علي اي شيء. هذا التدريب الذي اقوم به تابع لمؤسسه شاهد و لقد تم تأجير الاستوديو من هولاء لتدريب الطلبه".

وأضافت: "طلبوا التصوير معي كمعجبين وللأسف كانت مكيده لاستغلال اسمي وصوري للترويج لشركتهم و جذب الطلبه.. احذر من التعامل مع هذه الشركه علي اي مستوي من المستويات لأنها غير صادقه".