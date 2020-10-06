محمود عبدالمغني لـ"الخليج 365": أسبوع وينتهي "خيط حرير" وعرضه خلال أيام

رنا صلاح الدين - قال الفنان محمود عبدالمغني إنه يتبقى أسبوع واحد فقط ويتم الإنتهاء من تصوير مسلئسل "خيط حرير"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عز الدين.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وأكد إن المسلسل من المقرر أن يبدأ عرضه في خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى إن العمل سيعرض على الأكثر يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

وتابع مؤكدا إن العمل سيعرض عبر إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة، وأشار إلى إنه بنسبة كبيرة سيعرض العمل عبر شاشة dmc.

مسلسل "خيط حرير" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة مي عز الدين والفنان محمود عبدالمغني كلا من الفنانين، سوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وأحمد خليل، ويوسف عثمان، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويساعد محمود عبدالمغني خلال أحداث العمل بطلته الفنانة مي عز الدين، التي تجسد شخصية سيدة أعمال تمتلك مجموعة شركات كبيرة في القاهرة ودبي، وتقع في مشاكل مع الفنانة سوسن بدر ونيقولا معوض.