صور| شاهد أحدث ظهور لكاتي هولمز في موعد رومانسي مع حبيبها الجديد

رنا صلاح الدين - تعيش النجمة العالمية كاتي هولمز في الفترة الحالية، قصة حب مع صديقها الجديد، الشيف الشهير بمدينة نيويورك إميليو فيتولو.

وكانت كاتي هولمز قد انفصلت قبل عدة أشهر، عن حبيبها السابق النجم الهوليودي جيمي فوكس، بعد علاقة استمرت لعدة سنوات.

ورصدت عدسات الكاميرات، عدة صور لكاتي هولمز أثناء سيرها في شوارع نيويورك وهي بصحبة والد إميليو فيتولو حبيبها الجديد.

كاتي هولمز

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وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العلاقة بين الثنائي تسير بشكل مميز، خاصة أن والد إميليو يسعي لتوطيد قصة الحب أكثر ما بين ابنه وشريكة حياته الجديدة.

وظهرت كاتي هولمز وصديقها الجديد وهما يتبادلا أطراف الحديث الضاحك، خلال تناولهما النبيذ، حيث أنها تريد استعادة الأضواء من جديد بقصة حبها المميزة.

الجدير بالذكر، أن كاتي هولمز، قد شوهدت من قبل، وهى تتبادل القبلات مع صديقها البالغ من العمر 33 عامًا، خلال موعد رومانسى فى مدينة نيويورك.