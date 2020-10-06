سلسلة ونظارة.. عمر كمال يتعرض للسخرية بسبب حسن شاكوش

رنا صلاح الدين - رد مطرب المهرجانات عمر كمال، على متابع انتقد شكله الجديد، خاصة أنه ظهر وهو مرتدي نظارة، وهو ما دفع المتابع للتعليق.

ونشر عمر، صورته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"والتي ظهر من خلالها بـ"اللوك" الجديد، معلقًا:" الحمد لله على سترك ونعمتك يارب".

عمر كمال

وعلق أحد متابعيه على صورته قائلًا:"مش معنى انك بتغنى شعبى انك تلبس زيهم أو تقلدهم انت نجم من زمان وعمرك ما كنت كده.. الأختلاف فى الرأى لايفسد للود قضية".

ومن جانبه رد عمر عليه قائلًا:"نظرى ضعف من السهر والشغل والبص ف الفون وطبيعى ديه سنة الحياة فا عملت نظارة شكلها ظريف ممكن اظهر بيها ووممكن تحمى نظرى .. والناس بتهادينى بسلاسل عليها اسمى فا بلبسها من باب الامتنان ليهم عشان بيفرحوا لما يلاقونى لابس حاجة حد جبهالى معناها انها عجبتنى ".

وأضاف:"انا اكتر واحد دماغه شغالة وعنده شخصية لما قالوا عليا بقلد فؤاد غيرت لونى تماما واثبت انى بنجح بلون تانى .. قالوا عليا تخين وشكلى مش حلو خسيت وقدرت ابقى مطرب بشكلى .. بحاول اغنى كل الالوان .. لو عرفت شخصيتى هتعرف انى شخصية مختلفة وبتفكر وضد التقليد".

عمر كمال

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ويظهر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في معظم لقاءاته وحفلاته وهو مرتدي سلسلة مدون عليه اسمه "شاكوش"، وليس هو الوحيد بل وصديقهم أيضًا حمو بيكا، لينضم لهم مؤخرًا عمر كمال.

حسن شاكوش

حمو بيكا

وكان قد رد عمر كمال، على اتهامه بتقليد النجم المصري محمد رمضان، من خلال استفزاز الجمهور بصوره مع سيارته.

وقال عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يقدم برنامج "التاسعة":"ده تهريج مش استفزاز، انا النهاردة بهرج مع الناس بجملة في اغنية لغبطيطا وهي (وركبت الـx6)، ودي عربيتي من قبل الاغنية".

وأضاف كمال:" نا بشقى بردوا من زمان وأنا طول عمري شغال الحمد لله مجتش على السنة اللي فاتت بس".