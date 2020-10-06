بالفيديو.. الشعر الأبيض يثير قلق نشوى مصطفى ويدفعها للكشف عن عمرها

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن سعادتها بالتقائها بعدد من زملائهان بعد فترة طويلة من عدم التقائهم.

نشوى قالت أنها شعرت بقلق شديد عندما وجدت الرجال وقد تغير لون شعرهم إلى اللون الأبيض، حيث قالت: "اتخضيت لما لاقيت زمايلي الولاد كلهم شعرهم بقى أبيض".

الفنانة المصرية قالت: "اتضايقت انهم مش بيصبوغوه علشان كده هم هيفقسونا.. الناس هتعرف سننا الحقيقي إننا عدينا الخمسين".

والفنانة المصرية نشوى مصطفى من مواليد 15 أكتوبر عام 1968، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 52 عاما.