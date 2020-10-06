فيديو| انطلاقة مميزة لفيلم جاكي شان الجديد في فيلم "Vanguard"

رنا صلاح الدين - استطاع فيلم "Vanguard" للنجم العالمي جاكي شان أن يحقق مبلغ 24.7 مليون دولار، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بدور العرض الصينية.

وساعدت عطلة الأسبوع الماضي، خلال فترة العيد الوطني وعطلة منتصف الخريف، على زيادة إيرادات فيلم "Vanguard".

وكان جاكي شان قد نجى في وقت سابق، من الغرق خلال كواليس تصوير أحد مشاهد الأكشن في الفيلم في البحر.

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وتمثل تلك الإيرادات في ظل انهيار شباك التذاكر في الولايات المتحدة، بمثابة إنجاز، مما يعني أن دور العرض الصينية تتفوق بطريقة هائلة.

وصرح جاكي شان في وقت سابق، أنه كاد يغرق خاصة أنه ظل تحت الماء لأكثر من 40 ثانية، ولكنه تمكن من الخروج بسلام.