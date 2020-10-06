رانيا يوسف تصور "شارع 9" في "أمواج"

رنا صلاح الدين - تقوم حاليا الفنانة رانيا يوسف بتصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان "شارع 9"، والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، والذي من المقرر أن يعرض قبل شهر رمضان المقبل.

وبعدما صورت رانيا يوسف في شارع 9 بمنطقة المعادي، قامت برفقة فريق عمل المسلسل بتصوير عدد كبير من مشاهد الأكشن في العمل في مناطق متفرقة، ودخلت في خلال الأيام الماضية في معسكر خاص بسبب المسلسل، حيث بدأت تصوير باقي مشاهد العمل داخل إستديو "أمواج".

مسلسل "شارع 9" يشارك في بطولته إلى جوار رانيا يوسف كلا من الفنانين، محمود عبدالمغني، وأحمد وفيق، ونرمين الفقي، وهدى الأتربي، وياسر علي ماهر، وأحمد جمال سعيد، وحسام فاؤس، وعبير منير، ومي شاهين، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.