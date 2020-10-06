وفاء عامر توجه تهنئة خاصة لريم البارودي في عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر تهنئة خاصة لصديقتها الفنانة ريم البارودي، احتفالا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 6 أكتوبر.

الفنانة المصرية نشرت صورة ليم مع أبناء شقيقتها، وعلقت قائلة: "ربنا يسعد قلبك بيهم ويديكي اخوات ليهم.. بحبكم يا حلوين".

وفاء أرفقت الصورة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بقولها: "كل سنة وانت حبيبتي واختي الجدعة.. كل سنة و انت ناجحة".

وفاء عامر وريم البارودي

وريم البارودي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 42، حيث أنها من مواليد 6 أكتوبر عام 1978.