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رنا صلاح الدين - خضع الفنان المصري سامح الصريطي لجراحة عاجلة في الشريان التاجي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.
الفنانة ابتهال الصريطي، ابنة الفنان سامح الصريطي، كشفت تفاصيل حالة والدها الصحية، حيث قالت إنه تعرض مساء أمس لجلطة في الشريان التاجي أدت إلى نقله إلى المستشفى.
وأضافت أنه خضع لجراحة عاجلة لتركيب دعامة وقسطرة في القلب، وشددت على أنه حاليا بصحة جيدة، ومن المقرر أن يمكث في العناية المركزة لمدة يومين.
وكان الحساب الرسمي للفنان سامح الصريطي قد نشر صورة له من داخل غرفة العمليات، وكان بجانبه الطاقم الطبي.
وجاء في التعليق على الصورة: "الحمد لله على سلامتك الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجي بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل".
سامح الصريطي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعه لجراحة.. ابنة سامح الصريطي تكشف تفاصيل حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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