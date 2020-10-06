بشرى مع المحامي والمحاسب يوم عيد ميلادها.. ماذا حدث؟

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رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة بشرى، بعيد ميلادها أمس الاثنين، ولكن بطريقة مختلفة.
ونشرت بشرى، صورة لها عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلالها برفقة المحامي والمحاسب، معلقة عليها قائلة:"لما تقضي يوم عيد ميلادك مع المحاسب والمحامي عشان خاطر عيون الضرايب.. يهدها القيمة المضافة.. راندفو مع ضريبة المبيعات".
بشرى
وكانت قد كشفت الفنانة بشرى، عن رأيها في أغاني المهرجانات التي يتفق معها البعض ويختلف عليها البعض الآخر.
وقالت بشرى، خلال حوارها في برنامج It’s Show Time على قناة CBC، إن هذه النوعية من الأغاني أصبح لها جمهور عريض، مؤكدة قائلة:"في أغاني دمها خفيف جدا بتشتغل ف الأفراح بتبسطنا لكن المشكلة في الألفاظ والتجاوزات، في الشكل والمضمون".
وأضافت بشرى:"أنا مع الحلو منها ومع المبهج منها، وأنا شخصيًا بحبها وبسمعها وبرقص عليها وبتبسطني".
يذكر أن بشرى، قدمت دور البطولة المطلقة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وشارك فيه كل من مؤمن نور وهشام إسماعيل وثراء جبيل وعمرو عابد وأميرة نايف وسميرة عبد العزيز وساندي وهدى الأتربي وأحمد كرارة، وهو من تأليف ثناء هاشم، وإخراج تامر حمزة.
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